عطال بين ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورون

ويملك الظهير الأيمن لنادي بارادو عرضين، من ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورون، حسب ما كشفت عنه الصحافة الإسبانية، إلا أن أكبر الترشيحات حسب ذات المصادر تفيد بأن نادي ريال بيتيس هو الأقرب لخطف صاحب الـ21 عاما، وذلك بعد اقتانع مسؤولي النادي الإسباني بموهبة وامكانيات عطال، من خلال التجارب التي أجراها مدافع المنتخب الوطني مع ريال بيتيس خلال الأيام الماضية، وبالتالي لم يبقى سوى إمضائه على عقد رسمي ينتقل من خلاله لمزاملة مواطنه عيسى ماندي في ريال بيتيس.

وكان عطال قد أبان عن علو كعبه خلال مشاركته في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الطوغو لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة على مستوى الكتف.