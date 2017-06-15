أندرلخت يطالب بـ25 مليون أورو للتخلي عن سفيان هني

وتسعى إدارة نادي أندرلخت الإستفادة ماديا من لاعبها سفيان هني، الذي يعد أحسن ممر في الدوري البلجيكي لهذا الموسم، من خلال المطالبة بمبلغ 25 مليون أورو للتخلي عن خدماته، وذلك بعد إبداء العديد من الأندية رغبتها في التعاقد معه، على رأسها نادي شتوتغارت الألماني.

من جهة أخرى ترى الصحافة البلجيكية بأن المبلغ الذي تطالب به إدارة أندرلخت كبير، ما جعلها تفترض بأن هذه مجرد أستراتيجية تتبعها إدارة النادي لإبقاء لاعبها بعيدا عن مطامع الأندية الأخرى، والحفاظ عليه في صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.

وبرز سفيان هني بشكل لافت هذا الموسم في الدوري البلجيكي مع ناديه أندرلخت، حيث أختير كأحسن ممرر، كما تمكن من ترك بصمة قوية رفقة المنتخب الوطني في مباراته أمام الطوغو بتسجيله للهدف الوحيد في المباراة.