ولد علي يدعو إلى إبعاد الرياضيين عن الصراعات ويعتزم إجراء إصلاحات

وقال ولد علي في بيان له نقلته وكالة الانباء الجزائرية: "نعتزم إجراء بعض الإصلاحات على مستوى النصوص المسيرة للرياضة بالجزائر مما يتيح للفاعلين في الحقل الرياضي العمل وفق مبادئ التسيير الراشد"، كما تطرق الوزير للمشكل الذي تعيشه إتحادية الكاراتي، مطالبا مسؤولي هذه الرياضة إبعاد المصارعين عن المشاكل حيث قال: "الوضعية التي تعيشها إتحادية الكاراتي وضعت الرياضيين وسط صراعات ومحيط متعفن بدل أن يكونوا محل رعاية ومتابعة من الهيئة الفيدرالية".

وفي الأخير طالب الوزير ولد علي الهيئات الوصية عن هذا القطاع ضرورة احترام القوانين في التسيير والتحلي بالشفافية "الهيئة المؤقتة المسيرة للإتحادية العمل بكل شفافية من أجل وضع سياسة واضحة وفق ضوابط يعلمها الجميع".