بن شيخة يقرر فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي

وأعلم بن شيخة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي سعيد حسبان، بقراره في التراجع عن تدريب الفريق، مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد الذي يربط الطرفين، حسب تقارير اعلامية مغربية، وجاء قرار المدرب الأسبق للمنتخب الوطني بالإنسحاب من تدريب الرجاء المغربي، بعد المعارضة التي لمسها من قبل أنصار ولاعبي القلعة الخضراء لتوليه العارضة الفنية للفريق، كما أنه تلقى تهديدات في حال تدريبه الفريق، وكان أنصار الرجاء نضموا مسيرة إحتجاج وهتفوا ضده ،مطالبين برحيله قبل أن يبدأ مهامه، كما أن لاعبي الفريق لم يرحبوا بقدومه.

من جهة أخرى إمتعض عبد الحق بن شيخة، من إقحام عائلته في الأحداث التي يشهدها فريق الرجاء البيضاوي مؤخرا، وبسبب التهديدات التي تعرض لها وعائلته بعد إمضائه على العقد مع الفريق منذ أسبوع، ما جعله يتخد قراره بمغادرة النادي.