رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد !

وحسب ذات الصحيفة فإن رونالدو أبلغ رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز بقراره القاضي بمغادرة الفريق هذا الصيف ويريد منحه الموافقة، وأرجع ذات المصدر قرار النجم البرتغالي إلى غضبه الشديد من التهم التي تلاحقه في إسبانيا والمتعلقة بالتهرب الضريبي ل14.7 مليون أورو، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه رغم أن إدارة ريال مدريد أصدرت بيانا تؤكد فيها ثقتها الكاملة في لاعبها وتسانده.

وكان رونالدو قد رفض عرضا خياليا من نادي صيني في الأيام القليلة الماضية، وصل إلى 200 مليون أورو، وستنهال العروض على اللاعب البرتغالي الذي يعتبر المرشح الأول لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم، خاصة وأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب بشدة في انتدابه.