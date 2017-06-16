قرباج.. بطولة الموسم المقبل لن تنطلق في أوت وقد تكون في سبتمبر

وقال قرباج، خلال نزوله ضيفا، صبيحة اليوم الجمعة، على القناة الإذاعية الأولى أنذ هيئته لم تحدد بعد تاريخ إنطلاق الدوري الجزائري الموسم المقبل، ولكنه أكّد في المقابل أنّ ذلك لن يكون في شهر أوت المقبل، وأضاف في ذات الشأن: "البطولة لن تنطلق رسميا في أوت المقبل لأن الأمر سيكون صعبا كثيرا على اللاعبين، والأسبوع المقبل سنجتمع برؤساء الأندية والأطباء بالإضافة إلى المديرية الفنية، لتحديد فترة الراحة التي يجب أن يحصل عليها اللاعب لنقرر بعدها تاريخ انطلاق البطولة"، وقال أيضا: "لم نقرر بعد ولكن قد يكون الأسبوع الأول من سبتمبر".