حاليلوزيتش يتعرض لحادث مرور بطوكيو

وكان المدرب البوسني قد تسبب في حادث مروري آخر خلال شهر أوت من عام 2015، ما دفع الإتحاد الياباني لكرة القدم لتقديم إعتذاراته عن طريق رئيسها "كوزو تاشيما " الذي صرح قائلا : "نحن نعتذر على هذه الحادثة، لحسن الحظ أنه لم يصب أي أحد بأذى، لكنه يتوجب على المدرب أن يكون حذرا عند القيادة مستقبلا ".

ووضع منتخب اليابان، قدما في مونديال روسيا 2018، بعد تعادله يوم الثلاثاء الماضي خارج القواعد (1-1) أمام منافسه العراقي، وانفرد منتخب اليابان بصدارة الترتيب حيث جمع 17 نقطة، قبل جولتين من نهاية المشوار. وتتموقع خلفه السعودية وأستراليا في المركز الثاني بِمجموع 16 نقطة لِكليهما، وتشغل الإمارات المركز الرابع بـ 10 نقاط، وتحتل العراق المركز الخامس بِرصيد 5 نقاط، وتتذيّل تايلاندا اللائحة بِنقطتَين.