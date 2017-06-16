محرز ينزل ضيفا على نادي الوحدة السعودي ويثير الشكوك حول مستقبله

وأثار محرز الشكوك حول مستقبله على صفحات التواصل الإجتماعي التي توقعت إنتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدا إلى فريق الوحدة ، بعد الدعوة الشرفية التي تلقاها من أحد أعضاء النادي، إلا أن ذلك يبقى مستبعدا بالنظر إلى العروض الكثيرة التي تلقاها الدولي الجزائري على غرار أندية برشلونة، جوفنتوس، وتشيلسي الإنجليزي .

ولم يكن الموسم الماضي مثل سابقه بالنسبة للثعلب الجزائري، إذ لم ينجح فريقه، ليستر سيتي، في تحقيق مركز متقدم في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه وصل مع "الذئاب" إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي .