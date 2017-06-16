مدافع أرجنتيني يعترف بإستخدام "الإبرة "لإيقاف المهاجمين

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مدافع باسيفيكو قال في حديثه إلى راديو فورتيريكس في قرطبة، "ظللت أقوم بوخز لاعبى إستوديانتيس بإبرة"، وأضاف المدافع الأرجنتينى قائلا "نحن نعلم أن لاعبي المستويات العليا لا يحبون الاحتكاكات، وأنهم لا يحبون تعمد إهدار الوقت واللعب القذر، لذلك كان هذا هو طريقنا للفوز، وهذه هى كرة القدم، فانها لعبة ذكية".

وكان اليندي يحتفظ بإبرتين خلال المباراة، وكان خوان أوتيرو مهاجم إستوديانتيس الهدف الرئيسي لهجمات المدافع الأرجنتيني، وادعى أوتيرو أنه تم طعنه أربع مرات، ولكن الحكم لم يصدق ادعاءاته.