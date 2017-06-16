معاقبة مليك عسلة بالإيقاف 4 مباريات وغازي بمباراة واحدة

وجاءت عقوبة مليك عسلة، على خلفية تصرفه غير الرياضي تجاه رسميين، في مباراة فريقه أمام مستضيفه شباب بلوزداد والتي إنتهت بنتيجة 1-1، الأربعاء المنصرم لحساب الجولة ال30 والأخيرة، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما يتوجب عليه أيضا دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، مجبرا على استنفاذ عقوبته في بداية الموسم المقبل .

بينما سلطت اللجنة، على لاعب وسط نصر حسين داي، كريم غازي، عوقبة بالإيقاف لمباراة واحدة، بسبب احتجاجه على قرار الحكم في المقابلة التي تعادل فيها فريقه أمام مستضيفه مولودية بجاية.

ومن جهتها، قررت لجنة الانضباط، تغريم ثلاثة أندية بـ 30 ألف دينار لكل منها ،على خلفية استعمال أنصارها للألعاب النارية، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد بلعباس، ومولودية الجزائر، واتحاد الحراش .