لا يمكن تطبيق الاحتراف مع بقاء الشيوخ.. والكولسة موجودة في البطولة منذ زمن

«علاقتي مع زطشي جيدة.. أعضاء مكتبه ليسوا من المريخ ومستعد للرحيل اليوم قبل الغد»

«لم أعد حمري بأي شيء وليس من صلاحياتي إعادة النقاط الثلاث لسريع غليزان»

كشف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، أنه لا يمكن للاحتراف أن يطبق بمعناه الحقيقي في البطولة المحلية لعدة أسباب، كما أكد أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، أن الكولسة ليست وليدة اليوم وإنما هي موجودة حتى قبل الاحتراف، وأوضح في هذا الصدد: «الاحتراف لازال لم يطبق بمعناه الحقيقي، ومثلما يقول المثل الفرنسي لا يمكن أن يكون هناك جديد في ظل بقاء الشيوخ، والفاهم يفهم، بالحديث عن الكولسة فهذه الظاهرة موجودة حتى قبل الاحتراف ولطالما سمعنا رؤساء أندية يتحدثون عن بيع وشراء المباريات ووصل الأمر ببعضهم إلى التطرق للتفاصيل والحديث عن قيمة شراء ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وما إلى ذلك».

كما تحدث قرباج عن القضية التي صنعت الحدث في الآونة الأخيرة والمتعلقة بفريق سريع غليزان، وإمكانية استرجاعه للنقاط الثلاث المخصومة منه بداية الموسم، وهو ما سيغير من هوية الفريق الذي سيرافق مولودية بجاية وشباب باتنة إلى القسم الثاني، حيث أكد قرباج أنه لم يعد رئيس «الرابيد» بإعادة النقاط الثلاث، وأن تصريحات الأخيرة هدفها تغليط الأنصار، وقال في هذا الصدد: «القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط لا يمكن تجاوزه، وسريع غليزان يمكنه اللجوء إلى الفاف أو الفيفا، لم أعِد الرئيس حمري باسترجاع النقاط الثلاث لأن هذا ليس من صلاحياتي، الجهة التي يمكنها مراجعة القرار هي لجنة الاستئناف التابعة للاتحادية أو المحكمة الدولية، والرابطة ستعمل بأي قرار أو حكم تتخذه السلطات الرياضية العليا».

«لست متمسكا بالرابطة وأشمئز لسماع فقهاء التلفزيون يقولون إن محاولة رحيلي مجرد سيناريو»

جدد قرباج استعداده للرحيل من على رأس الرابطة الوطنية المحترفة، وانتقد كل من قال إن ما حدث خلال الجمعية الاستثنائية الأخيرة مجرد سيناريو، وأوضح في هذا السياق: «أشمئز لسماع بعض فقهاء التلفزيون يقولون إن استقالتي مجرد سيناريو، وأتحدى كل هؤلاء، فإذا ما أراد رؤساء النوادي وأعضاء الجمعية العامة عقد جمعية انتخابية فأنا مستعد للرحيل اليوم قبل الغد»، وعن الأمور المتعلقة بالتسيير تحسبا للموسم المقبل قال قرباج: «أعترف أنه لا يوجد أي رئيس نادٍ لم أقدم له خدمة في إطار قانوني، وأؤكد أنه في الموسم المقبل كل نادٍ سيأخذ حقه بدون أي خدمة بسيطة مني، فيما يخص موعد استئناف البطولة من المتوقع أن يكون ذلك في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، وسنفصل في هذه القضية بعد عيد الفطر، وبعد الاجتماع مع رؤساء النوادي وأطباء الفرق لمعرفة الوقت الذي يحتاجه اللاعبون قبل العودة إلى المنافسة بعد موسم طويل، بعد ذلك وانطلاقا من الجولة الثالثة أو الرابعة ستلعب بمعدل مباراتين في الأسبوع، أما عن الملاعب فلن يكون هناك تغيير للملاعب خلال الموسم، والنادي سيستقبل في الملعب الذي يسجل فيه قبل انطلاق البطولة». وعن علاقته برئيس الاتحادية خير الدين زطشي وهو الذي غاب عن عدة مناسبات كان رئيس الفاف حاضرا فيها، آخرها حفل تسليم درع البطولة لوفاق سطيف، قال: «التقيت بزطشي عدة مرات، علاقتي معه جيدة سواء هو أو أعضاء الجمعية العامة أيضا، لأنهم لم يأتوا من المريخ بل كلهم رؤساء أندية أو إطارات رياضية وتربطني بهم علاقة جيدة، لست مطالبا بحضور كل المناسبات، وفي حفل تتويج الوفاق نائب الرئيس كان حاضرا، أما أنا فقد تحدث إلى الوزير قبل حفل المباراة واعتذرت لأنني لم أستطع التنقل».