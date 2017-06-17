الاهلي المصري يقاطع مونديال قطر لكرة اليد

وجاء قرار الانسحاب، الذي تأهل للبطولة بعد حصده لقب كأس السوبرالأفريقي، على خلفية قطع بلاده لعلاقاتها مع الدوحة.

وصرح شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر قرر الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 أوت المقبل، ويؤتي هذا القرار تضامنا مع مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر.

يذكر، أن الأهلي تأهل إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي، التي أقيمت بمدينة أكادير المغربية.