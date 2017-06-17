الإتحادية الدولية للملاكمة توقف بجاوي مدرب المنتخب الوطني مؤقتا

وبعثت الإتحادية الدولية للملاكمة رسالة إلى نظيرتها الجزائرية، لتعلمها بقرار الإيقاف في حق مدرب المنتخب الوطني وجاء في المراسلة: "نعلمكم أن المكتب التنفيذي للإتحادية الدولية للملاكمة قرر معاقبة مدرب المنتخب الجزائري مؤقتا، طبقا لقوانين الإنضباط، وهذا على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام خلال ألعاب التضامن الإسلامي والتي تعتبر خارقة لقواعد الإنضباط".

ولايحق للمدرب بجاوي، المعاقب مؤقتا التدريب أو القيام أو حضور أي نشاطات تنظم تحت لواء الإتحادية الدولية للملاكمة هواة في إنتظار صدور القرار النهائي في حقه، وكان المعني قد وجه إنتقادات لاذعة للتحكيم على هامش منازلات ملاكمي المنتخب الوطني خلال العاب التضامن الإسلامي بباكو، متهما غياه بالتحيز.