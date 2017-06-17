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إلياس بوغالم يمثل الجزائر في بطولة العالم لرفع الأثقال ببلاروسيا

نشر يوم 2017/06/17 2160 0 كريم. تيغرمت إلياس بوغالم يمثل الجزائر في بطولة العالم لرفع الأثقال ببلاروسيا
سيكون إلياس بوغالم، ممثل الجزائر في بطولة العالم لرفع الأثقال ببلاروسيا التي ستجري ابتداء من 19 جوان الجاري وتدوم إلى غاية الـ25 من ذات الشهر بمشاركة 24 دولة.

 يطمح إلياس بوغالم، إلى تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة العالم لرفع الأثقال ورفع الراية الوطنية في بلاروسيا، كما فعل ذلك من قبل، حيث سبق لإبن مدينة سوق هراس أن نال بطولة العالم في رفع الأثقال في مناسبتين متتاليتين، الأولى كانت بفنلاندا سنة 2015، فيما نال اللقب للمرة الثانية سنة 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا في المناسبتين رقمين قياسيين بـ 270 كلغ و283 كلغ على التوالي.

 مشاركة إلياس بوغالم في بطولة العالم المقبلة ببلاروسيا، ستكون الرابعة بالنسبة له الذي سبق له وأن نال أربع ميداليات ذهبية في بطولات إفريقية، كما سبق له تحطيم 4 أرقام قياسية عالمية.

 

 

 

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