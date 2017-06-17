شركة تابعة للكيان الصهيوني تتولى تأمين حفل زفاف ميسي

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية، أن عائلة لاعب برشلونة الإسباني استأجرت شركة تابعة للكيان الصهيوني، لتأمين فعاليات حفل زفافه الذي سيكون يوم 30 جوان بخطيبته أنطونيلا، وقالت القناة العاشرة بتلفزيون الكيان الصهيوني أن ثمة "نقطة ضوء للكيان الصهيوني في حفل زفاف ميسي"، تتمثل في شركة التأمين التي ستعمل على أن يمر الزفاف بدون أي مشاكل أمنية، بينما لم تكشف عائلة اللاعب عن إسم الشركة التي تم استئجارها.

وحسب ذات التقارير، فإن عددا من مسؤولي الشركة وصلوا إلى المكان الذي سيعقد به الحفل، وأجروا عدة معاينات له ولمنزل نجم برشلونة في الأسابيع الأخيرة، وهذا من أجل تحديد النقاط المهمة التي سيتم تأمينها لمنع وجود أي خروقات أمنية وتحديد الحراس والوسائل اللازمين لتأمين الحفل والضيوف.

وسيقيم ميسي حفل زفافه على خطيبته انطونيلا، يوم 30 جوان المقبل بمدينة روساريو الأرجنتينية، وحسب وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية فان اللاعب وجه الدعوة إلى 250 شخص فقط، منهم زملائه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني بالإضافة إلى لاعبين سبق له اللعب معهم على غرار تشافي بينما سيتولى 150 صحفيا تغطية الحفل.