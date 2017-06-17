رئيس الإتحاد الفرنسي يرشح زيدان لتدريب "الديكة" ويتضامن مع بن زيمة

وقال لوغريت في تصريحين منفصلين لصحيفة "لوفيغارو" و"إذاعة مونتي كارلو" منذ أيام: "الإتحاد الفرنسي لن يشتري زيدان من ريال مدريد غدا، وإلا سيتوجب علينا بيع مقر الإتحاد من أجل تحقيق ذلك، سيرغب زيدان يوما ما في تدريب المنتخب الفرنسي، كنت أشعر بتلك الرغبة لدي ديشامب، وزيدان أيضا لكن هذه اللحظة لم تحن بعد"، وأضاف: " إنه مرشح لكي تكون مسيرته حافلة بالألقاب بين أفضل مدربي العالم، فهو لم يقض وقتا طويلا في التدريب لكنه فاز بألقاب كثيرة".

ودافع ذات المتحدث عن كريم بن زيمة، وانتقد بشدة واقعة تجاهل تهنئته على إنجازه مع ريال مدريد بعد فوزه برابطة الأبطال الأوروبية عبر الحساب الرسمي للإتحاد عبر "تويتر"، واكتفى بتهنئة فاران فقط، وقال في هذا الصدد: "الواقعة سببها أن الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي يديره مجموعة من الشباب، وأؤكد أن هذا لاعلاقة له بالإتحاد الفرنسي ولم تصدر منا أي أوامر"، وعاد لوغريت إلى التأكيد أن بن زيمة ليس معاقبا وإنما مبعد من المنتخب الفرنسي لأسباب فنية مؤكدا أنه "لايزال خيارا مطروحا".