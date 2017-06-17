بول بوت يغادر إتحاد العاصمة رسميا بعد مباراة الزمالك وعادل عمروش مرشح لخلافته

هذا وستكون مباراة الزمالك المصري الأخيرة بالنسبة للمدرب البلجيكي بول بوت بغض النظر عن نتيجتها، بما أن المدرب السابق لمنتخب بوركينافاسو إتخذ قراره النهائي بمغادرة الإتحاد وخوض تجربة جديدة في أدغال إفريقيا، بعد تجربة فاشلة مع إتحاد العاصمة الذي لم يتمكن من الحفاظ على تتويجه المحلي بعد إحتلاله المرتبة الثالثة برصيد 50 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب المرتبة الأولى وفاق سطيف الذي توج بلقب البطولة هذا الموسم .

هذا ومن المقرر أن يخلف المدرب عادل عمروش نظيره البلجيكيعلى رأس العارضة الفنية لفريق إتحاد العاصمة بعد مباراة الزمالك مباشرة ، وهو الذي سبق له وأن أشرف على فريق سوسطارة خلال فترة التحضيرات الصيفية التي أجرتها التشكيلة العاصمية بفرنسا خلال الموسم الماضي إلا أنه إستقال من منصبه قبل بداية الموسم بسبب خلافاته مع المحضر البدني آنذاك "محمدي بوجمعة ".

وبمغادرة المدرب بول بوت للعارضة الفنية لفريق إتحاد العاصمة، يكون فريق سوسطارة قد إستهلك 3 مدربين هذا الموسم بعد تعيينه للمدرب عادل عمروش خلال فترة التحضيرات الصيفية، ثم الاستنجاد بالمدرب الفرنسي جون ميشال كافالي الذي غادر الفريق بعد إشرافه على 8 جولات فقط، وأخيرا المدرب البلجيكي بول بوت الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة .