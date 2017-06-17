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خفض ثمن تذاكر مباراة إتحاد العاصمة والزمالك إلى 300 دينار

نشر يوم 2017/06/17 896 0 يونس رزيق خفض ثمن تذاكر مباراة إتحاد العاصمة والزمالك إلى 300 دينار
خفضت إدارة إتحاد العاصمة ثمن تذاكر اللقاء المقبل الذي سيجمع الفريق العاصمي بنظيره المصري نادي الزمالك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا إلى 300 دينار عوضا عن 500 دينار كما هو مقرر خلال المنافسات التي يحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ولجأ رئيس فريق إتحاد العاصمة ربوح حداد إلى هذه الطريقة من أجل إستقطاب أكبر عدد من الجماهير خلال المباراة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي إنطلاقا من الساعة العاشرة مساء.
وكانت إدارة إتحاد العاصمة قد دعت أنصار الفريق للتوافد بقوة على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي من أجل تقديم السند اللازم لرفقاء الحارس محمد لمين زماموش الذين سيكونوا أمام مباراة مصيرية من أجل التأهل إلى الدور الربع نهائي من المنافسة القارية وتكرار الإنجاز الذي حققه فريق سوسطارة سنة 2015، عندما وصل إلى نهائي رابطة الأبطال أمام فريق تيبي مازامبي الكونغولي.

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