خفض ثمن تذاكر مباراة إتحاد العاصمة والزمالك إلى 300 دينار

ولجأ رئيس فريق إتحاد العاصمة ربوح حداد إلى هذه الطريقة من أجل إستقطاب أكبر عدد من الجماهير خلال المباراة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي إنطلاقا من الساعة العاشرة مساء.

وكانت إدارة إتحاد العاصمة قد دعت أنصار الفريق للتوافد بقوة على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي من أجل تقديم السند اللازم لرفقاء الحارس محمد لمين زماموش الذين سيكونوا أمام مباراة مصيرية من أجل التأهل إلى الدور الربع نهائي من المنافسة القارية وتكرار الإنجاز الذي حققه فريق سوسطارة سنة 2015، عندما وصل إلى نهائي رابطة الأبطال أمام فريق تيبي مازامبي الكونغولي.



