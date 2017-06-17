بلفوضيل يرفض عرض ترابزون سبور التركي

رفض المهاجم الدولي الجزائري لنادي ستاندار دو لياج البلجيكي الناشط الدرجة الأولى لكرة القدم، إسحاق بلفوضيل، عرضا قدمه النادي التركي ترابزون سبور لاستقدام اللاعب، حسب ما كشفت عنه الصحيفة البلجيكية "دارنيار هور".

وتبدو حظوظ انتقال اللاعب إلى ترابزون سبور ضئيلة جدا، حيث أوضحت الصحيفة: "بلفوضيل يرغب في الانضمام إلى بطولة أقوى وبما أن ترابزون سبور لن يلعب أي منافسة أوروبية الموسم القادم فهذا لن يشجع الجزائري للالتحاق بصفوفه".

كما يوجد اللاعب السابق لانتر ميلان محل انظار كل من ناديي باير ليفركوزن الألماني وسيلتا فيغو الاسباني، اللذان يرغبان في ضم الهداف الجزائري.

والتحق صاحب ال 25 سنة بستاندار دو لياج خلال الصائفة الماضية قادما من بني ياس الاماراتي، أين لعب لمدة موسم واحد، كما لعب من قبل في عديد الاندية الأوروبية على غرار بولونيا وبارما في ايطاليا.

وسجل خريج مدرسة نادي ليون الفرنسي 17 هدفا في جميع المنافسات التي خاضها وقدم ست تمريرات حاسمة رفقة ناديه البلجيكي في الموسم المنقضي (2016-2017). واضطر بلفوضيل إلى عدم اكمال الموسم قبل نهايته بسبب اجرائه لعملية جراحية على مستوى الأنف.