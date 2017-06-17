ميسي يقضي إجازته الصيفية على شواطئ إيبيزا قبل الزفاف

يقضي نجم برشلونة، ليونيل ميسي، أياماً سعيدة خلال عطلته الصيفية في جزيرة إيبيزا الإسبانية، مع رفيقته أنطونيلا روكوتسو، وذلك قبل أيام عن عقد قرانهما المرتقب، يوم 30 الجاري.

ونشر ميسي، الذي أكمل أمس عامه الـ30، صورة تجمعه بصديقته، ويقضي «البرغوث» إجازته مع أسرته، المكونة أيضا من طفليه تياغو وماتيو، والتي يرافقه فيها زميله بالفريق، الأوروغواياني لويس سواريز وزوجته صوفيا بالبي، إضافة للاعب تشيلسي، سيسك فابريغاس، ورفيقته دانييلا سمعان.

وكتب هداف برشلونة التاريخي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات: «العطلة! لا شيء أفضل منك أنطونيلا». ويُنتظر أن يتوجه ميسي وأنطونيلا، عقب عطلتهما في إيبيزا، إلى مدينة روزاريو، مسقط رأسيهما، لوضع الرتوشات الأخيرة على حفل زفافهما المرتقب.