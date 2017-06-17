مورينيو يُضحى بـ«دي خيا» و206 مليون أورو لضم رونالدو وموراتا

كشفت صحيفة «ذا صن» الانجليزية عن صفقة خيالية يُخطط لها البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، من أجل الفوز بخدمات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن مورينيو لا ينوي التخلي عن صفقة التعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، الذى يقترب من حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنما يُخطط لصفقة قياسية مزدوجة بضم موراتا ورونالدو، ثنائي هجوم ريال مدريد. ويرصد مورينيو لإتمام هذه الصفقة القياسية 206 ملايين أورو، بالإضافة إلى إمكانية الاستغناء عن الحارس الإسبانى دافيد دي خيا، الذي يحلم ريال مدريد بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رونالدو قد أحدث ضجة فى سوق الانتقالات بعد الإعلان، أول أمس الجمعة، عن رغبته فى الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشاكله مع مصلحة الضرائب الإسبانية.