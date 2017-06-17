ملاكمو المنتخب الوطني ينددون بالحڤرة ويطالبون بتدخل الوزير

إرلياس عبادي لـ«النهار»: «الملاكمة تسيير نحو الهاوية ونريد ملاقاة الوزير لإنصافنا»

طالب ملاكمو المنتخب الوطني الذين أقصوا من المشاركة رفقة المنتخب في البطولة الإفريقية التي تجرى بالكونغو، بتدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، من أجل إيجاد حل لهذا الإبعاد المتواصل، بعد أن غابوا عن تمثيل الجزائر في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بأذربيجان، بسبب ما حدث بينهم وبين المدرب بجاوي، ورغم أن مشاركة الجزائر في ألعاب باكو كانت مخيبة بميدالية برونزية واحدة، إلا أن المدرب قرر الاعتماد على غالبية العناصر وإبعاد بعض الملاكمين في صورة عبد القادر شادي، إلياس عبادي وشعيب بولودينات الذين سبق لهم وأن حققوا إنجازات كثيرة، كما أنهم دائما ما احتلوا المراكز الأولى في مثل هذه المنافسات، غير أن إبعادهم وبهذه الطريقة من المنتخب جعلهم ينددون بالحڤرة وطلبوا ملاقاة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، على أمل أن يتدخل ويضع حدا لكل ما يحدث. وفي هذا الصدد، أكد الملاكم عبادي الياس في تصريح لـ«النهار» أن الملاكمة تتجه نحو الهاوية بسبب سوء التسيير وتعيين أشخاص في غير مناصبهم، كما أكد أنه وزملاءه لم يسبق لهم أبدا وأن رفضوا دعوة المنتخب عكس ما يشاع، وقال في هذا السياق: «رئيس الاتحادية أقيل بعد أقل من شهرين، والآن لا يوجد من يدافع عن الملاكمين، والبعض يريد إيصال فكرة للوزير أننا نرفض المنتخب، كل هذا غير صحيح وكيف لنا أن نرفض المنتخب ونحن الذين مثلناه على مدار عشر سنوات، لم نفهم سبب إقصائنا من الألعاب الإفريقية ونحن الذين حضّرنا لها كما ينبغي من أجل العودة بنتائج إيجابية، مثلما حدث في الدورة السابقة، الملاكمة الجزائرية تسير نحو الهاوية إذا تواصلت الأمور على حالها ولهذا سنحاول نحن الملاكمين المقصيين ملاقاة الوزير لنشرح له كل التفاصيل، ونتمنى أن نجد عنده آذانا صاغية».

الاتحادية الدولية للملاكمة تعاقب مدرب المنتخب بجاوي بسبب سلوكه في باكو

عاقبت الاتحادية الدولية للملاكمة مدرب المنتخب الوطني إبراهيم بجاوي، بالإيقاف مؤقتا، بسبب سلوكه خلال ألعاب التضامن الإسلامي الأخيرة التي أقيمت في أذربيجان في الفترة ما بين 12 و22 ماي. وحسب بيان أصدرته الاتحادية الدولية للعبة، فإن اللجنة التنفيذية للملاكمة عاقبت بجاوي بالإيقاف المؤقت ورفعت ضده شكوى لدى لجنة التأديب بسبب بعض تصريحاته لوسائل الإعلام، والتي اعتبرتها مخالفة للقواعد، وتضمن البيان الذي تلقى المدرب نسخة منه إلزامه بعدم التواجد كمدرب في كل المسابقات والأنشطة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة، إلى حين إصدار الحكم النهائي.