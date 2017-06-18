نابولي يوافق على مطالب بوردو المالية ويقترب من حسم صفقة آدم وناس

وافق نادي نابولي الإيطالي على توفير القيمة المالية التي طالبت بها إدارة بوردو الفرنسي، والتي تتراوح في حدود 12 مليون أورو، من أجل تسريح لاعبها الجزائري آدم وناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو الأمر الذي يجعل مسؤولي النادي الإيطالي يقتربون أكثر من أي وقت مضى من حسم صفقة آدم وناس، الذي سيلتحق بمواطنه ولاعب الخضر، فوزي غولام، ليخطفه من الأندية الأخرى التي كانت تسعى جاهدة هي الأخرى لانتدابه، في صورة آسي ميلان وروما الإيطاليين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، خصوصا بعد موافقة صاحب 20 سنة على حمل ألوان نابولي وإعطاء كلمته الأخيرة لمسؤولي النادي وإعرابه لهم عن رغبته في الانضمام للفريق خلال الميركاتو الحالي، حيث كشفت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية، خلال أحدث تقاريرها، أن إدارة نابولي وافقت على الشروط المالية للنادي الأصلي للاعب، وأبدى مسؤولوها استعدادهم لتقديم عرض يصل إلى 10 ملايين أورو زائد ما قيمته 2 مليون أورو كامتيازات، للحصول على وثيقة تسريح آدم وناس الذي يرتبط بعقد مع بوردو إلى غاية 2021، وهي الخطوة التي تعتبر آخر المحطات في قضية انتقال وناس التي صنعت الكثير من الجدل مؤخرا في سوق التحويلات الأوروبية، بعد اهتمام العديد من الأندية بخدمات اللاعب الذي تعتبره الصحافة الفرنسية أحد المواهب الشابة التي ينتظر منها الكثير مستقبلا، فضلا عن ترشيحه ليحقق مشوارا جيدا خارج «الليغ1» والتطور أكثر، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الإحصائيات التي حققها هذا الموسم مع بوردو، أين شارك في 30 مواجهة في الدرجة الفرنسة الأولى، الكأس وكأس الرابطة الفرنسية، بمعدل 1464 دقيقة سجل خلالها 4 أهداف.