لاعبو بلوزداد رجال لا يحتاجون التحفيزات ولا بديل لنا عن التتويج بالكأس السابعة

كشف رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أن لاعبي فريقه لا يحتاجون لأي تحفيزات قبل المباراة الهامة التي تنتظرهم في نصف نهائي كأس الجمهورية أمام اتحاد بلعباس، يوم الثلاثاء، بحكم أنهم رجال ويعرفون المطلوب منهم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بلقاء الموسم بالنسبة للفريق الذي لن يقبل بأي شيء آخر سوى الظفر باللقب ومعانقة الكأس السابعة في تاريخه.

وأوضح بوحفص في تصريحه لـ«النهار» أمس، أنه لا يفكر حاليا في الأمور المتعلقة بتركيبة الطاقم الفني الموسم القادم أو حتى في انتداب لاعبين جدد، بحكم أن تفكيره منصب على كيفية اجتياز عقبة بلعباس والوصول إلى النهائي، حيث قال في هذا الصدد: «لاعبو شباب بلوزداد رجال من دون تحفيزات وهم يعلمون جيدا ما ينتظرهم أمام بلعباس، خصوصا وأن وصول الفريق للنهائي في الوقت الراهن أصبح ضروريا، بحكم أن هدفنا هو التتويج بالكأس السابعة والمشاركة في منافسة إفريقية أو الكأس العربية الموسم القادم»، وأضاف: «نملك حاليا مدربا ولاعبين ولا وجود لأي أمور رسمية بخصوص قضية المدرب الجديد وحتى اللاعبين الجدد، لأن تفكيرنا كله منصب على لقاء نصف النهائي فقط، هذه الأمور سنتطرق لها بعد لقاء الكأس، وأؤكد أنه كل ما قيل في هذه النقطة لا أساس له من الصحة، خاصة وأننا تفاوضنا مع بعض اللاعبين الذين يتواجدون في نهاية عقودهم، بحكم أننا نشجع الاستقرار على كامل المستويات والاستقدامات المقامة حاليا تقتصر على الفئات الشبانية التي دعمناها ببعض اللاعبين الذين يملكون مستوى جيدا».

«بلعباس خاوتنا ومرحبا بهم في 20 أوت وأنصارنا واعون بالمسؤولية»

رحّب رئيس الشباب بأنصار اتحاد بلعباس، منافس فريقه في نصف نهائي كأس الجمهورية، ودعاهم للحضور إلى ملعب 20 أوت، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يقدم أي طلب للجماهير البلوزدادية بحكم أنها تعي جيدا ما المرجو منها خلال الموعد الذي طال انتظاره: «مرحبا باتحاد بلعباس وأنصاره في ملعب 20 أوت وسنستقبلهم جيدا لأنا إخوة، في حين أؤكد أنه لا يوجد ما أقوله أو أطلبه من أنصارنا، لأنهم واعون بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم وما المطلوب منهم أثناء المباراة».