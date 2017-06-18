والي سطيف ينظم حفلا تكريميا على شرف الوفاق هذا الأربعاء

دعا والي ولاية سطيف ناصر معسكري، أسرة وفاق سطيف للحضور إلى مقر الولاية سهرة الأربعاء القادم، لإقامة حفل تكريمي على شرف الفريق عقب التتويج بلقب البطولة، وتقديم التهاني للاعبين على المجهودات المبذولة، وسيعرف الحفل التكريمي توزيع صكوك تحمل قيمة أجرة شهرية لكل لاعب، بعد أن خصصت الولاية الإعانة التي كانت تريد ضخها في الحساب البنكي للنادي، وتم توجيهها لتسوية أجرة شهرين بالتنسيق مع إدارة الفريق. وحسب نفس المصادر، فقد خصصت الولاية إعانة خاصة تقدر بمبلغ 5 ملايير بمناسبة التتويج بلقب البطولة الثامن، وتأتي هذه الالتفاتة قبل يومين عن التنقل إلى العاصمة لحضور مباراة نصف نهائي الكأس، مما يضمن التنقل بمعنويات مرتفعة.

ودائما بخصوص حفل التكريم، اتفق الرئيس حمّار مع عدد من لاعبي الفريق ممن تفاوض معهم على تجديد العقود وانتزع موافقتهم النهائية على البقاء، على ترسيم التوقيع على العقد سهرة اليوم، مع موعد تلقي كل لاعب أجرة شهرين، على غرار العمري والحارس المغترب خذايرية، خاصة أن حمّار حدد موعدا في الأيام القادمة لتسوية جزء من الأجور المتبقية، خاصة أن الغالبية تدين بأكثر من 5 أجور عالقة.

التحضيرات الجادة لمواجهة العميد تنطلق

انطلق تعداد وفاق سطيف في التحضيرات الجادة لمواجهة سهرة السبت القادم أمام مولودية الجزائر، بعد أن عادت العناصر التي شاركت في مواجهة الجولة الأخيرة أمام تاجنانت، بعد أن استفادت من راحة إضافية، ليكتمل التعداد منذ أمس، حيث يباشر الطاقم الفني تطبيق البرنامج الذي سطره والذي يرتكز على الجانب النفسي، خاصة بعد أن سجل تراجع الحالة البدنية للاعبين مع حلول الأسبوع الأخير من الشهر المعظم والحرارة الشديدة هذه الأيام، والصعوبات التي يجدها في إقناع اللاعبين بالخضوع إلى حصص تدريبية شاقة، حيث أصبح الإرهاق هاجسا حقيقيا جعلت الطاقم الفني يراهن على خلق أجواء مرحة في التدريبات تسمح لرفقاء جحنيط باستعادة روح العمل.

جابو وبوشار يلتحقان بالتدريبات من دون مساءلة

التحق جابو وزميله المدافع الشاب بوشار بتدريبات التشكيلة التي جرت تحت إشراف المدرب ماضوي، من دون أن يتعرضا لأي مساءلة من قبل الإدارة حول تصرفاتهما غير الرياضية التي قاما بها خلال مواجهة اتحاد العاصمة، واحتجاجهما بعنف على خيارات المدرب.

حمّار يرفض التفاوض مع الجدد بدون استشارة ماضوي

يرفض الرئيس حمّار منذ بداية عملية الاستقدامات الحديث إلى أي لاعب مستهدف من دون حضور المدرب ماضوي، حيث يسارع في كل مرة إلى استشارته قبل التفاوض مع أي لاعب.

واقترح على زطشي مراجعة قيمة مكافأة لقب البطولة

استغل الرئيس حمّار حضور رئيس الاتحادية وعدد من أعضاء المكتب الفيدرالي إلى مدينة سطيف بمناسبة تسليم درع البطولة خلال مواجهة اتحاد العاصمة، ونقل احتجاج إدارة الفريق على مكافأة لقب البطولة مقارنة بمكافأة لقب الكأس، واعتبر إنه من غير المنطقي أن تكون مكافأة مجهود موسم كامل أقل من المكافأة المخصصة نظير مجهود 6 مباريات، وطالب بمراجعة المكافأة وضرورة تحفيز كل النوادي التي تتحصل على لقب البطولة وفي جميع الأقسام، من خلال تخصيص مكافآت قيمة للفرق الصاعدة.

ملعب الثامن سيستعيد الأمتار الناقصة والأشغال بعد رمضان

ستنطلق أشغال وضع البساط الجديد من العشب الاصطناعي على أرضية ملعب 8 ماي مباشرة بعد شهر رمضان، بعد أن أسدل الستار عن مباريات البطولة، حيث سيتم وضع بساط جديد من الجيل السادس، ويبقى الجديد أن الأشغال ستركز على استعادة الأمتار التي تم إنقاصها خلال مشروع وضع البساط الحالي، أين تم تقليص طول الأرضية لبعض الأمتار والتي قرر القائمون على الأشغال استرجاعها.

الإدارة في مفاوضات مع مناجير مهاجم كاميروني

كانت الإدارة برئاسة حمّار سهرة أمس السبت، على موعد مع المناجير الكاميروني لوي، الذي اقترح مهاجما كاميرونيا شابا، حيث كان موعد للحديث عن قيمة المهاجم في السوق والنتائج التي حققها مع فريقه، ومن ثم تحديد موعد لحضور المهاجم والتفاوض أو الخضوع إلى الاختبارات.

الأنصار يستفسرون حمّار عن حصتهم في بولوغين

يتعرض الرئيس حمّار مع اقتراب موعد مواجهة الكأس، إلى استفسارات عديدة من قبل الأنصار بخصوص حصتهم من التذاكر، التي خصصت لهم في مدرجات ملعب بولوغين، خاصة أن أعدادا غفيرة بدأت تحضر من أجل التنقل إلى العاصمة لمساندة اللاعبين والعودة بتأشيرة التأهل إلى الدور النهائي.