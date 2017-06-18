حارس الطوغو ارتدى حذاء جزائريا خلال مواجهة الخضر

ولم يجد حارس المنتخب الطوغولي، حذاء يرتديه خلال مواجهة المنتخب الوطني التي لعبت يوم 11 جوان المنصرم بملعب البليدة، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، ما اضطره إلى ارتداء حذاء المنتخب الجزائري، حسب ما كشف عنه قائد المنتخب الطوغولي أديبايور، في تصريح لإذاعة "لومي" الطوغولية أمس السبت، حيث قال في هذا الشأن: "الحارس باسا جيري ارتدى حذاء رياضي لم يكن ملكه ولا ملك المنتخب الطوغولي وإنما للمنتخب الجزائري خلال مواجهتنا الأحد الماضي في البليدة"، ولم يوضح اللاعب الأسبق لريال مدريد الإسباني من منح الحذاء الجزائري لحارس منتخب بلده.

وطالب أديبايور في ذات التصريح لاعبي منتخب بلاده بشراء أحذية وعتاد للمنتخب الطوغولي وما يحتاجونه خلال التربصات بدلا من شراء الهواتف النقالة والأحذية للتظاهر.

وكان الحارس الطوغولي قد صنع الحدث في المواجهة التي خاضها امام الخضر في ملعب تشاكر، حيث لعب المباراة مستعملا عود تنظيف الأسنان.