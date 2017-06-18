واتفورد يعرض 5 مليون أورو على بولونيا للظفر بخدمات تايدر

ويأمل مسؤولو نادي واتفورد، في تلقي رد إيجابي من نظرائهم في بولونيا خلال الساعات المقبلة، نظرا للرغبة الملحة لمدرب الفريق ماركو سيلفا في إتمام هذه الصفقة، حسب ما كشف عنه موقع "مايل أون لاين" الإنجليزي، وذلك بعد وقوفه على إمكانيات تايدر الذي شارك هذا الموسم في 26 مباراة مع فريقه الإيطالي في مختلف المنافسات سجل خلالها 4 أهداف، ويسعى المدرب البرتغالي ماركو سيلفا منذ توليه تدريب نادي واتفورد في ماي الماضي إلى ضخ دماء جديدة في الفريق، حيث يضع خريج مدرسة غرونوبل ضمن أولوياته تحسبا للموسم المقبل.

تمكن تايدر من العودة إلى مستواه تدريجيا والمشاركة بانتظام منذ انضمامه إلى صفوف نادي بولونيا صيف 2015 قادما إليه من نادي إنتر ميلان الإيطالي، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.