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زيدان وراموس يحاولان اقناع رونالدو بالبقاء في ريال مدريد

نشر يوم 2017/06/18 1257 0 سميرة.ل زيدان وراموس يحاولان اقناع رونالدو بالبقاء في ريال مدريد
يعمل المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وقائد الفريق سيرجيو راموس، اقناع نجم النادي الملكي رونالدو للعدول عن قراره والبقاء في الفريق الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب زيدان اتصل بالنجم البرتغالي رونالدو المتواجد حاليا في روسيا للمشاركة في كأس القارات مع منتخب بلاده، للتأكد من صحة الأخبار المتداولة، وطلب منه إعادة التفكير في قراره القاضي بالرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم، وأكد له حسب ذات المصدر أن وجوده مهم جدا والفريق بحاجة إليه، وأشارت ذات الصحيفة أن قائد النادي الملكي راموس تحدث هو الآخر مع زميله البرتغالي وطلب منه التراجع عن قراره.

ويعود قرار رونالدو، بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف إلى اتهامه بالتهرب الضريبي من قبل النيابة العامة الإسبانية التي اتهمته بتأسيس شركة في عام 2010 حتى يخفي المداخيل التي يحققها في اسبانيا نظير حقوق تسويق صورته.

 

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