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إتحاد العاصمة يؤهل المهاجم حمزاوي للمشاركة في رابطة الأبطال

نشر يوم 2017/06/18 2222 0 كريم.تيغرمت إتحاد العاصمة يؤهل المهاجم حمزاوي للمشاركة في رابطة الأبطال
تمكن مسؤولو اتحاد العاصمة من تأهيل المستقدم الجديد للفريق عكاشة حمزاوي، حيث أصبح هذا الأخير متاحا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وتحصلت إدارة إتحاد العاصمة على تصريح "الكاف" الخاص بعكاشة حمزاوي، والذي يسمح للاعب المشاركة بصفة قانونية ورسمية رفقة فريقه الجديد إتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية، وسيكون بامكانه المشاركة في مواجهة الزمالك المصري هذا الأربعاء على ملعب "5جويلية"، برسم الجولة الرابعة من رابطة الأبطال، حسب ما كشف عنه الموقع الرسمي لفريق إتحاد العاصمة، وأضاف أن إدارة النادي عملت منذ استقدام المهاجم عكاشة، على تأهيله في أقرب وقت ممكن، ليتمكن الفريق من الإستفادة من خدماته في هذه المنافسة.

ويبقى أمر مشاركة الهداف السابق لنادي ناسيونال مديرا البرتغالي، بيد مدرب الفريق بول بوت، حيث يتعين على المهاجم عكاشة إقناع مدربه لضمان أول ظهور بألوان إتحاد العاصمة في المباراة المقبلة أمام الزمالك المصري.  

 

 

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