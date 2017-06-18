"الكاف" يهنئ إسلام سليماني

نشرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، صورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لمهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني، وذلك بمناسبة بلوغ هداف المنتخب الوطني عامه الـ29، والذي يتوافق وتاريخ 18 جوان 1988، وأرفق "الكاف" الصورة بتغريدة: "أسعد عيد ميلاد نتمناه للمهاجم الجزائري إسلام سليماني".

ويتواجد مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي في عطلة حاليا، بعد إنهائه لموسم متواضع رفقة "الفوكسيس"، في أول موسم له في البطولة الإنجليزية الممتازة، أين سجل 7 أهداف فقط في 23 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات.