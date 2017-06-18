"إيفاب" و"الفيفا" يدرسان اقتراحات تغيير قوانين كرة القدم

وحسب وثيقة مسربة تداولتها بعض وسائل الإعلام العالمية، فإن المجلس يدرس اقتراج تقليص وقت المباراة إلى 60 دقيقة فقط، تكون مقسمة على شوطين مع إيقاف الوقت عند توقف اللعب، ويأتي هذا الإقتراح بعدما تم التأكد من أن الوقت الفعلي للمباريات التي تلعب حاليا أقل من 60 دقيقة وذلك بسبب عدة عوامل أهمها تضييع الوقت عند تغيير اللاعبين وعند خروج الكرة، بالإضافة إلى إصابة أحد اللاعبين فوق أرضية الميدان، ومن ضمن الإقتراحات أيضا عدم إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول أو المباراة إلا بعد خروج الكرة من الملعب.

وتتضمن اقتراحات أخرى، السماح للاعبين بلعب الركلات الحرة والركنية لأنفسهم دون تمرير الكرة إلى لاعب آخر، ولا يشترط أن تكون الكرة ثابتة عند تنفيذ الركلة الحرة، ومنح ركلة الجزاء عند لمس حارس المرمى الكرة بيده عندما يعيدها له زميله، ويمكن أيضا احتساب هدف في حال لمس اللاعب من غير الحارس الكرة بيده عند خط المرمى أو بالقرب منه.

ومن المنتظر أن تناقش هذه الإقتراحات وأخرى، خلال الأشهر المقبلة قبل الإجتماع السنوي للمجلس في شهر مارس المقبل، حيث سيتم إقرار التغييرات التي سيتم تجربتها في المباريات.

ويتكون مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم والذي يعتبر الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار القرارات المتعلقة بقوانين كرة القدم، من الإتحادات البريطانية الأربعة ويتعلق الأمر بإنجلترا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية وويلز بالإضافة إلى "الفيفا"، كما يمكن لأي اتحاد وطني أو قاري تقديم اقتراح عن طريق أحد أعضاء مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم.