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إتحاد الحراش مهدد بخسارة ثلاث نقاط ويواجه خطر السقوط

نشر يوم 2017/06/18 1 0 سميرة.ل إتحاد الحراش مهدد بخسارة ثلاث نقاط ويواجه خطر السقوط
يواجه إتحاد الحراش خطر السقوط إلى الرابطة المحترفة الثانية، بعدما وجهت لجنة النزاعات التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، تحذيرا لإدارة إتحاد الحراش من أجل تسوية المستحقات المالية للمدربين بوعلام شارف وعبد العزيز ومدرب الحراس حنيشاد.

وتقدم كل من المدرب السابق لإتحاد الحراش بوعلام شارف ومدرب الحراس محمد حنيشاد بالإضافة إلى المدرب عبد العزيز، بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، حسب المعلومات التي تحصل عليها موقع "النهار اون لاين"، وهذا بعدما رفضت إدارة إتحاد الحراش منحهم مستحقاتهم المالية العالقة، حيث منحت لجنة النزاعات بعد دراستها لملفات الشكوى المقدمة مهلة أسبوع للإدارة الحراشية من أجل تسوية هذا المشكل، وفي حال رفضت فإن ذات الهيئة ستطبق القانون على إتحاد الحراش والذي ينص على خصم ثلاث نقاط من رصيده، ما يهدده بالسقوط إلى الرابطة المحترفة الثانية.

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