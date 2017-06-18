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السعودية تستعد لإنهاء إحتكار "بي أن سبورت" بإطلاق أضخم شبكة قنوات رياضية

نشر يوم 2017/06/18 315 0 كريم. تيغرمت السعودية تستعد لإنهاء إحتكار "بي أن سبورت" بإطلاق أضخم شبكة قنوات رياضية
تستعد السعودية لإطلاق أضخم شبكة قنوات عربية رياضية أطلقت عليها اسم "بي.بي.إس سبورتس" إنطلاقا من الأسبوع المقبل، في ظل سعيها رفقة بعض الدول الخليجية لوضع حد لإحتكار قطر للبطولات العالمية والقارية من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورت".

وسيتم في البداية إطلاق قناة واحدة الأسبوع المقبل، والتي ستكون نافذة ترويجية للشبكة، ليتم مع بداية الموسم الرياضي الجديد فتح 5 قنوات تتزايد تدريجياً لتصل إلى 11 قناة تعمل بخاصية "HD  "، حسب ما أكده رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية مفلح الهفتاء، والذي أضاف في هذا الخصوص أن القناة التي ستطلق قريباً عبر القمر الصناعي عربسات ستكون مجانية قدر المستطاع إذا سمحت القوانين الدولية بذلك، ولن يتم تشفيرها.

وتظم شبكة القنوات الرياضية الجديدة، حسب ذات المتحدث، طاقم عمل من 10 دول عربية، تشمل كل من الإمارات، السعودية، مصر، البحرين، وعُمان، الجزائر، العراق، الأردن، المغرب، ليبيا.

 

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