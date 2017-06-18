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بعثة الزمالك المصري تصل إلى الجزائر وسفير القاهرة في إستقبالها

نشر يوم 2017/06/18 777 0 يونس رزيق بعثة الزمالك المصري تصل إلى الجزائر وسفير القاهرة في إستقبالها
وصلت بعثة نادي الزمالك المصري إلى الجزائر ظهر اليوم من أجل مواجهة اتحاد العاصمة يوم الأربعاء في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وضم الوفد المصري 40 عضوا مكونا من لاعبين، طاقم فني وطبي بالإضافة إلى بعض الصحفيين المصريين.

هذا وكان السفير المصري بالجزائر عمر أبوعيش في إستقبال بعثة الزمالك بمطار هواري بومدين الجزائري على الساعة 11:30، أين وقف على السير الحسن لظروف الإستقبال الذي حظي به الفريق المصري من طرف إدارة فريق إتحاد العاصمة.

وصرح السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش فور وصول فريق الزمالك قائلا: "المباراة ستجري بين فريقين من بلدين شقيقين، لا يهم من يفوز بهذا اللقاء، لكن المهم أن نرى فريق عربي في ابعد الادوار خلال المنافسة القارية".

فيما تحدث احمد جابر ابراهيم رئيس الوفد المصري وقال إن "الإستقبال كان رائعا من طرف الجزائريين وأشكرهم على على هذه الحفاوة، أتمنى أن تجري المباراة في ظروف جيدة والأحسن هو الذي سيفوز بهذا اللقاء".

 

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