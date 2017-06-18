التجديد لـ14 لاعبا، استقدام 4 جدد وترقية 7 شبان.. خطة حمّار للموسم القادم

اضطر رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، أمام الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق، إلى مراجعة حساباته بخصوص استراتيجية التحضيرات للموسم القادم، حيث كان يخطط إلى استهداف أبرز الأسماء وتدعيم التشكيلة بأكثر من 7 عناصر، مثلما أكده في تصريحاته السابقة، خاصة أن الفريق مقبل على العودة إلى المنافسة الإفريقية والمشاركة في النسخة القادمة من رابطة الأبطال بداية من شهر فيفري القادم، وما تتطلبه هذه المنافسة من تدعيمات نوعية، لكن وأمام الأزمة المالية وغياب مصادر التمويل أعاد الرئيس حمّار وبالتشاور مع الطاقم الفني الاسترايجية وتم تقليص قائمة المطلوبين إلى 4 لاعبين، من خلال طلب ثنائي إفريقي لتدعيم الهجوم والوسط الهجومي، إضافة إلى الاستنجاد بالشبان، من خلال ترقية 7 لاعبين من الآمال، يضاف إليهم 14 لاعبا من تعداد الموسم الحالي، وتقليص النفقات بشكل كبير، وتحدثت مصادر موثوقة أن المدرب ماضوي تفهّم الوضع وقلص قائمة الاحتياجات إلى ظهير أيسر، مدافع محوري (في حالة رحيل كنيش)، مهاجم ووسط هجومي حيث قلّص عدد المطلوبين إلى 4 لاعبين فقط.

الأموال ترجح كفة الإفريقي على بورديم وسيدهم

لم يعد الحديث يدور عن صفقات الاعبين المعروفين، حيث لا خبر عما توصلت إليه الإدارة بخصوص المفاوضات التي كانت قد باشرتها لاستعادة الوسط الهجومي لشبيبة الساورة الشاب بورديم، على غرار صفقة الوسط الهجومي لاتحاد بلعباس سيدهم، رغم إلحاح الطاقم الفني على ضرورة جلب وسط هجومي فعال، ليعود الحديث عن وسط هجومي من جنسية إفريقية والذي يعتبر الأقرب لتدعيم الفريق بسبب تكلفته المعقولة.

الإدارة ترسل الدعوة لمهاجم كاميروني وتستعجل حضوره

بعد اللقاء الذي جمعه بالمناجير الكاميروني لوي، سهرة أول أمس، أشاد الرئيس حمّار بالسيرة الذاتية للمهاجم الكاميروني الذي اقترحه المناجير، حيث استعجل قدومه إلى مدينة سطيف والوقوف عند صحة قدراته عن قرب، رغم رفض المناجير خضوع لاعبه للتجارب، حيث سارعت الإدارة إلى إرسال الدعوة للاعب أمس، من أجل الحصول على التأشيرة والحضور في أقرب وقت.

5 أجور شهرية عالقة تؤجل حسم مستقبل ماضوي

أكدت مصادر موثوقة أن المدرب ماضوي لازال ينتظر تسوية أجوره العالقة المقدرة بـ5 شهرية، والتي يبقى الرئيس حمّار يراهن على تسديدها كاملة خلال مفاوضات تجديد العقد، لضمان توقيعه على العقد الجديد، خاصة في ظل تمسكه بخدمات المدرب، كما فسر الكثير تجنب ماضوي الخوض في العروض التي وصلته بسبب مستحقاته العالقة تخوفا من تماطل الإدارة في تسويتها.

كنيش منتظر في التدريبات ويثير غضب الطاقم الفني

تواصل غياب المدافع كنيش عن تحضيرات التشكيلة تحسبا لمواجهة نصف نهائي الكأس أمام مولودية الجزائر، للحصة الرابعة على التوالي، ومن دون سابق إنذار أو مبرر، مما أثار غضب الطاقم الفني خاصة مع اقتراب موعد المباراة ومكانة المدافع في التشكيلة، وهو ما أخلط حسابات الطاقم الفني أمام حضور بقية زملائه في نفس المنصب، خاصة أن كنيش ينتظر أن يلتحق هذه الساعات وسيضطر الطاقم الفني للرهان عليه أساسيا. في سياق متصل، لازال المدافع كنيش لم يفصل في وجهته بشكل نهائي، مما جعل الإدارة تؤجل البحث عن مدافع محوري لخلافته.

المستوى التنافسي للعميد مصدر تخوف ماضوي

يبدي الطاقم الفني منذ انطلاق الاستعدادات لمواجهة العميد، التخوفات من المنافس بسبب مستواه التنافسي، وهو الذي يتواجد في فورمة عالية، خاصة أن تشكيلة المولودية تلعب بمعدل مباراة كل أسبوع بسبب مشاركتها الإفريقية، عكس الوفاق الذي يعاني من الجانب التنافسي بسبب توقف البطولة في كل مرة، وما زاد من تخوفات الطاقم الفني أن تشكيلة العميد ستكون أمسية الثلاثاء على موعد مع مواجهة الفريق السوازيلاندي، حيث أخذ الطاقم الفني هذا العامل بعين الاعتبار استعدادا لمواجهة السبت.

بوسيف يبهر ماضوي

أبهر الوسط الهجومي لتشكيلة الأواسط الشاب بوسيف، المدرب ماضوي، منذ ترقيته للتدرب مع الأكابر وخلال مشاركته لبضع الدقائق أمام دفاع تاجنانت، بفضل القدرات الكبيرة التي أظهرها، حيث كاد لوحده أن يعود في النتيجة بعد أن شكل خطرا حقيقيا على الجهة اليمنى من وسط الميدان، وهو ما جعل الطاقم الفني يطلب منه الالتحاق بالأكابر ويستعجل ربطه بعقد طويل المدى، وسيكون من بين السباعي المعني بالانضمام إلى الأكابر الموسم القادم.

تقديم حصة الغد إلى الأمسية بسبب حفل الوالي

قدم الطاقم الفني الحصة التدريبية لأمسية الغد الثلاثاء إلى الأمسية بداية من الخامسة، حتى يتسنى للجميع حضور الحفل التكريمي الذي دعا إليه المسؤول الأول عن الولاية على شرف الفريق، بعد التتويج بلقب البطولة، والذي تم تنظيمه في السهرة في مقر الولاية، مما اضطر الطاقم الفني إلى تقديم الحصة التدريبية للغد والعودة إلى التدرب سهرتي الأربعاء والخميس والتنقل الجمعة إلى العاصمة.