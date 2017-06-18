غريب يطالب بنقاط مبابان والطاقم الفني يعول على انتفاضة الهجوم

طالب المدير العام لمولودية الجزائر، عمر غريب، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في المباراة الهامة والصعبة التي تنتظرهم سهرة الغد أمام مبابان السوازيلاندي، في دور المجموعات من كأس الكاف، وذلك من أجل البقاء في مطاردة متصدر المجموعة نادي الصفاقس، وضمان نصف تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي المنافسة، التي يرغب الفريق في التتويج بلقبها هذا الموسم، حيث شدد غريب من لهجته تجاه لاعبيه في اجتماعته الأخيرة بهم رفقة الطاقم الفني، وطلب منهم تحقيق الانتصار الثاني في دور المجموعات، خصوصا وأن اللقاء سيلعب داخل الديار وأمام أنصار الفريق، وذلك لتفادي أي مفاجأة غير سارة قد تجبر العميد على الدخول في حسابات مستقبلا هو في غنى عنها، خاصة وأن المولودية ينتظرها تنقل صعب إلى تونس في آخر جولة لمواجهة صفاقسي، وهي المباراة التي يرغب لاعبو المولودية في خوضها براحة أكبر وتفادي الضغط الذي سيفرض عليهم في حالة تنقلهم من دون ضمان التأهل للربع النهائي مسبقا.

من جهة أخرى، يعول الطاقم الفني للمولودية، بقيادة المدرب كمال مواسة، على انتفاضة الخط الأمامي لتشكيلة العميد، خصوصا بعد استفاقة لاعبي الهجوم في الجولات الأخيرة من البطولة، في صورة نقاش.

هذا وواصلت المولودية تدريباتها للموعد الهام الذي ينتظرها، أين أجرت أمس ثاني حصة تدريبية لها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية سيدي موسى.

مواسة: «لاعبونا اكتسبوا الخبرة وسنركز الآن على أهدافنا في الكاف وكأس الجمهورية»

أكد مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة، أن أشباله اكتسبوا خبرة أكبر خلال المنافسة الإفريقية، بعد خوضهم عدة لقاءات، الأمر الذي سكيون في صالحهم في اللقاء المنتظر أمام مبابان السوازيلندي، وأوضح مواسة في تصريحاته لوسائل الإعلام، أول أمس، في المنطقة المختلطة بمركز سيدي موسى، أن زملاء الحارس شاوشي سيركزون أكثر على أهدافهم المتبقية في منافسة كأس الكاف وحتى كأس الجمهورية بعد نهاية البطولة: «التحضيرات تسير بشكل عادي للقاء مبابان السوازيلاندي ولا يوجد أي شيء جديد غير أننا تفرغنا الآن كليا من مباريات البطولة وسنركز على الأهداف التي تنتظرنا في كأس الكاف، بداية من لقاء مبابان وكأس الجمهورية أمام وفاق سطيف، وعليه أظن أن لاعبينا حاليا اكتسبوا نوعا من الخبرة في المنافسة».