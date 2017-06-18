فالنسيا يجدد اهتمامه بخدمات غزال ومطالبه تبعده عن مرسيليا

جدد نادي فالنسيا الإسباني اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال، من أجل انتدابه وتدعيم تشكيلته بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد أن نال إعجاب مسؤولي النادي الذين لا يعتبر اهتمامهم بصفقته وليد اليوم فقط، بعد أن أعربوا في فترة سابقة عن رغبتهم في ضمه، غير أن بعض الأمور حالت دون إتمام الصفقة، وعلى رأسها تفضيل اللاعب الاستقرار والبقاء مع فريقه ليون، قبل أن تتجدد نية إدارة الخفافيش في استقدام غزال مؤخرا بعد تغير المعطيات، خصوصا وأنه سيكون حرا من أي التزام بعد نهاية عقده مع ناديه أولمبيك ليون أواخر شهر جوان الجاري، حيث كشفت صحيفة «الدسمارك فالنسيا» في تقاريرها الصحفية الصادرة أول أمس، أن مسؤولي الخفافيش يريدون التعاقد مع غزال في إطار سعيهم لتدعيم تشكيلة الفريق بلاعبي الرواق، بطلب من المدرب مارسيلينو غارسيا تورال، وهو الأمر الذي جعلهم يحولون اهتمامهم لغزال الذي وجدوا فيه جميع المواصفات التي يبحثون عنها، وأكدت نفس المصادر، أن قيمة غزال المالية ستحمس إدارة الخفافيش لانتدابه بحكم أنها لن تكلف خزينة النادي الكثير مقارنة بلاعبين آخرين، مما يجعل صفقته مناسبة للوضعية الاقتصادية لفالنسيا.

من جهة أخرى، أكد موقع «فوت سير 7» الفرنسي في أحدث تقاريره بخصوص قضية انتقال غزال، التي صنعت الحدث كثيرا في سوق الانتدابات الفرنسية طيلة الفترة الماضية، أن القيمة المالية التي سيطالب بها غزال في حالة انضمامه لمرسيليا ستكون باهظة نوعا ما، وإدارة نادي الجنوب الفرنسي لن تستطيع توفيرها ولن توافق عليها حتما، خصوصا وأن اللاعب يصر على راتب في حدود 300 ألف أورو شهريا، مثلما طلبه من رئيس أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس، وهو ما كان أحد الأسباب في عدم تجديد عقده مع ناديه الأصلي.