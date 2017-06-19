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بيريز يواصل رئاسته للنادي الملكي إلى غاية 2021

نشر يوم 2017/06/19 208 0 ياسين مبروكي بيريز يواصل رئاسته للنادي الملكي إلى غاية 2021

ستستمر الشراكة الناجحة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي والنادي الملكي مجدداً لأربعة مواسم مقبلة، وذلك بعد عدم ترشح أي منافس له في انتخبات رئاسة النادي الملكي، والذي كان آخر ميعاد لتقديم الترشيحات منتصف الليل من يوم الأحد الموافق 18 جوان الجاري.

وتعد هذه هي الدورة الثالثة لبيريزكرئيس لريال مدريد بعد عودته عام 2009، ومن المتوقع أن يبدأ ولايته الجديدة بقرار تجديد عقد زين الدين زيدان.

و نجح بيريز في قيادة الملكي للظفر ببطولة دوري أبطال أوروبا، في 3 مرات في آخر 4 سنوات وهو إنجاز لا يستهان به، كما استطاعوا تحقيق لقب الليغا مرتين.

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