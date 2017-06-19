ماجر بلومي وعصاد يكرمون في ليلة أساطير كرة القدم الإفريقية

ونال ثلاثي المنتخب الوطني التقدير والإعتراف من طرف كبار القارة السمراء نظير ما قدموه طيلة مشوارهم، للمنتخب الجزائري والكرة الإفريقية بصفة عامة. وذلك بحضور وزير الرياضة والترفيه لبوركينا فاسو تايرو بانغري، إلى جانب العديد من النجوم الأفارقة والوجوه الرياضية البارزة، اللذين أشادو بأحسن لاعب في إفريقيا لسنة 1981 لخضر بلومي، وصاحب الكعب الذهبي رابح ماجر إلى جانب النجم صالح عصاد، معتبرين هذا الثلاثي صانع أمجاد كرة القدم الجزائرية لسنوات الثمانينات، ومن بين صناع تاريخ الكرة الإفريقية.

وتواجد الثلاثي الجزائري في هذه السهرة الإفريقية لنجوم الكرة، ضمن عشرة من صناع تاريخ كرة القدم في إفريقيا الذين تم تكريمهم، غرار كل من الكاميرونيين بيار وومي وأومان بيكي، جوزاف كابوري من بوركينا فاسو، السينيغالي خاليلو فاديكا وغيرهم من الأساطير.