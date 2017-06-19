بول بوت.. رأسي وقلبي في إتحاد العاصمة وسأبقى لإنهاء مشروعنا

وقال المدرب السابق للمنتخب البوكينابي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الأحد، أنه ينوي مواصلة المشوار في اتحاد العاصمة وأن الرئيس حداد اقترح عليه تمديد عقده لموسمين إضافيين: "عندما أتيت الى هنا، كان الرئيس دائما يقول لي أن هناك مشروع مهم يعمل عليه، وأنا أريد إنهاء هذا المشروع لست أدري كم من الوقت يلزمنا حتى ننجح ولكنني سأواصل المشوار"، وأضاف: "الرئيس عرض علي التمديد لموسمين إضافيين عندما اجتمعنا مؤخرا، وأنا رأسي موجود هنا وقلبي أيضا وأشعر أنني بخير في إتحاد العاصمة".

وفي حديثه عن مواجهة الزمالك المصري التي ستلعب هذا الأربعاء قال: "سنلعب داربي كبير امام الزمالك وانا لست بحاجة الى تحفيز اللاعبين، ونحن نريد الفوز في اللقاء على أرضنا لنكون في ريادة مجموعتنا".