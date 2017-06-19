الحكومة الجزائرية تضع مخططا لتسهيل ممارسة الرياضة وتثمين رياضة النخبة

وتكشف وثيقة مقدمة من قبل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الحكومة الجزائرية تسهر على ثمين رياضة النخبة التي تعتبر مصدرا لتألق البلاد في العالم، وتعتزم الحكومة دائما تحسين ترتيبات اكتشاف المواهب ودعم رياضات النخبة ماليا وصحيا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، ويشير المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أن الحكومة ستعزز أساليب تسيير السياسة العمومية لمرافقة ودعم هياكل تنظيم وتنشيط الرياضة من خلال تحسين حكامتها.

ومن المنتظر أن تعمم الدولة، ممارسة الرياضة على جميع فئات المجتمع الجزائري، وتضيف الحكومة أن جهودا كبيرة بذلت في مجال دمقرطة الوصول إلى الممارسة الرياضية من خلال توفير تجهيزات رياضية وجوارية متميزة عبر كامل التراب الوطني، وستتواصل الجهود وسيتم تدعيمها من أجل ترقية الرياضة في الوسط المدرسي والجامعي وعلى مستوى المؤسسات وكذا الرياضة النسوية حسب ذات الوثيقة.