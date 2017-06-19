حمّار يمثل أمام القاضي بتهمة اختلاس أموال خاصة والوالي يكرّم الفريق

سيكون رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، اليوم الثلاثاء، على موعد مع المثول أمام المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء سطيف، لمحاكمته ومن معه في قضية ما سمي بالتعاضدية، حيث كان رئيس الوفاق قد أقدم على توزيع قطع أرضية على حوالي 100 مستفيد مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقدم على تجزئة كل قطعة إلى أربع قطع، نما رفع عدد المستفيدين إلى حوالي 500 مستفيد، ليتوجه عدد من قائمة المستفيدين الأولى إلى القضاء واتهام حمّار وأعضاء التعاضدية بالاحتيال والنصب عليهم، حيث تمّ فتح تحقيق أولي قبل أن يتم غلقه، ليتم تكليف قاضي تحقيق جديد بالمهمة، والذي أنهى عمله قبل شهرين وأمر بإحالة جميع المتهمين البالغ عددهم 15 متهما بتهمة خيانة الأمانة، إضافة إلى تهمة اختلاس وتبديد أموال خاصة بالنسبة للرئيس حمّار وأحد أعضاء التعاضدية، وهي التهم التي ستكون محل نقاش في جلسة المحاكمة اليوم، في انتظار ما ستسفر عنه، خاصة أن وجوها جديدة من إدارة الوفاق تم وجهت لها تهم، وتبقى هذه القضية منذ فترة طويلة هاجسا حقيقيا للرئيس حمّار، والتي أثرت سلبا على تركيزه تحضيرا لمواجهة العميد، حيث يتواجد هذه الأيام في لقاءات دائمة مع المحامي المكلف بالدفاع عنه في القضية.

التعداد في ضيافة الوالي في السهرة ونحو تسوية أجرتين

سيتوجه الرئيس حمّار مباشرة بعد الإفطار، رفقة تعداد الفريق، إلى مقر الولاية تلبية لدعوة الوالي، قصد تكريم الفريق نظير التتويج بقلب البطولة، من خلال تنظيم حفل تكريمي على شرف التعداد وتعداد الآمال الذي توج بلقب البطولة كذلك، وتحدثت مصادر أن الوالي وبالتنسيق مع إدارة الفريق سيوزع صكوكا بأجرة شهرين لكل لاعب، ومن ثم الرفع من معنويات الجميع ساعات قبل التنقل إلى العاصمة.

حمّار هاتف علي مالك ومنزعج بسبب حصة التذاكر

أمام الضغوطات المتزايدة عليه من قبل الأنصار لضمان حصتهم من التذاكر في مدرجات ملعب بولوغين، سارع الرئيس حمّار إلى الاتصال برئيس لجنة تنظيم منافسة الكأس، علي مالك، خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن تخصيص 800 تذكرة فقط للأنصار السطايفية، وتأكيد انزعاج الإدارة والأنصار من هذه الحصة، وذكّره أن إصراره في السابق على لعب المباراة في ملعب 5 جويلية كان بغرض ضمان حضور الأنصار ومن الجانبين، وقد وعد رئيس اللجنة بالنظر في الطلب ورفع حصة تذاكر أنصار الوفاق إلى 1000 تذكرة على الأقل.

المناجير ليو طالب بـ5 أجور شهرية للاعب تام بانغ

حرص المناجير الكامروني ليو خلال لقاءه الرئيس حمّار سهرة أول أمس علي تذكيره باستياء موكله السابق تام بانغ بسبب عدم مستحقاته العالقة وأكد مطالبة اللاعب بالحصول علي 5 أجور شهرية لازال يدين بها ومنحه مهلة مؤكدا تهديد اللاعب باللجوء إلي لجنة النزاعات في حالة لم تسارع الإدارة إلي تسوية وضعيته .وكان المناجير ليو قد غادر الي فرنسا صبيحة أمس بعد ان اتفق مع الرئيس حمّار علي جلب مهاجم كامروني ووسط ميدان هجومي حيث كانت الإدارة قد أرسلت الدعوة للمهاجم الكامروني للحضور.

خذايرية يؤجل الرد على مقترح تخفيض أجرته

أفضت جلسة المحادثات التي جمعت الرئيس حمّار بالحارس المغترب سفيان خذايرية، إلى تأجيل الأخير الرد النهائي على عرض تجديد عقده لموسمين إضافيين، بعد أن اقترح عليه الرئيس حمّار تخفيض أجرته الشهرية إلى 200 مليون، حيث يتلقى 250 مليون شهريا، وهو ما رفضه الحارس في البداية وأبدى غضبه من المقترح، ما جعل الإدارة تهدده بالحارسين زغبة ورحماني للتأثير على قرار خذايرية الذي سيرد هذه الساعات، بالتجديد أو المغادرة.

كنيش يعود والتدريبات بتعداد مكتمل

التحق المدافع المحوري الشاب كنيش واندمج مباشرة مع تدريبات المجموعة، استعدادا لمواجهة نصف نهائي الكأس، بعد أن برر غيابه بآلام في الضرس، ما جعل التعداد يكتمل بتواجد جميع اللاعبين تحت تصرف الطاقم الفني لإجراء المتغيرات التي يراها مناسبة، حسب معطيات المنافس، خاصة أن الفريق سيسافر إلى العاصمة في ثوب البطل ومن دون أي ضغوطات، وهو ما أظهرته الأجواء الجيدة التي تعرفها التدريبات.

مفاوضات فسخ العقد مع ناجي بعد مواجهة الكأس

يكتفي المهاجم ناجي بالركض حول أرضية الميدان على هامش التدريبات، حيث تمنعه الإصابة من الاندماج مع المجموعة بعد أن أنهى الموسم مبكرا، حيث فضل مواصلة الحضور باستمرار تخوفا من أي ملاحقة قانونية من قبل الإدارة، ساعات قبل مفاوضات فسخ عقده، المرتقبة بعد لقاء الكأس، خاصة أنه يتلقى أجرة مرتفعة مقابل مشاركات تعد على أصابع اليد الواحدة.

التنقل إلى العاصمة يوم الجمعة بعد الإفطار

حددت الإدارة بالتشاور مع الطاقم الفني، موعد التنقل صوب العاصمة لحضور مباراة الكأس، يوم الجمعة بعد الإفطار، بعد أن تجري التشكيلة الحصة التدريبية الأخيرة قبل الإفطار، وستتوجه مباشرة إلى أحد فنادق العاصمة لإقامة ليلة المباراة قبل التوجه إلى ملعب بولوغين بعد إفطار يوم السبت، خاصة أن المباراة مبرمجة في الساعة العاشرة والنصف ليلا.