العميد حالف على التأهل إلى ربع النهائي وعينه على الصدارة

تستقبل مولودية الجزائر، سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الحادية عشرة، الضيف مبابان السوازيلاندي، على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، برسم الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دور المجموعات لكأس الكاف، في مواجهة صعبة وذات أهمية كبيرة لباقي مشوار الفريق في المنافسة القارية، خصوصا وأن المولودية تسعى للذهاب بعيدا في المنافسة وحصد النجمة الثانية في تاريخ النادي.

حيث يسعى العميد لتحقيق الفوز وإبقاء النقاط الثلاث كاملة داخل الديار وتأكيد نتيجة الذهاب أمام مبابان ونقطة التعادل الثمينة التي عاد بها من أدغال إفريقيا، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من العودة بالزاد كاملا، وذلك من أجل استعادة صدارة المجموعة مؤقتا بحكم أن الرائد النادي الصفاقسي، سيلعب غدا مباراته خارج الديار أمام بلاتنيوم ستارز، وهو ما يعني أن المولودية في حالة إطاحتها بمبابان سترتقي للريادة برصيد 8 نقاط، ما يعني التأهل بنسبة كبيرة للدور القادم، وهو الأمر الذي لن يكون سهلا أمام منافس تنقل بنية الثأر الرياضي من المولودية ولعب كامل حظوظه من أجل العودة بنتيجة إيجابية تسمح له هو الآخر بالبقاء على خط السباق لضمان مقعد له في الدور ربع النهائي من المنافسة، وهو الذي يحتل المركز الثالث بأربع نقاط.

هذا ويعول الطاقم الفني للمولودية بقيادة المدرب كمال مواسة، على استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز، وطلب من أشباله ضرورة التركيز أكثر خلال مجريات اللقاء وعدم التسرع خصوصا بالنسبة للمهاجمين، وتفادي النرفزة بحكم أن لاعبي المنافس سيحاولون منذ الوهلة الأولى اللعب على أعصابهم وغلق كامل المنافذ أمامهم والتمركز في الدفاع، على أمل مباغتة المولودية بالهجمات المرتدة، وهي الرسالة التي فهمها جيدا زملاء الحارس شاوشي الذين طالبتهم إدارة غريب بالفوز لا غير، خصوصا وأنها وفرت لهم كل ظروف التألق، بعد ضمان تحضريات جيدة في مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، وتسديد جزء من مستحقاتهم المالية العالقة منذ فترة.

مواسة يسعى لتكرار سيناريو الصفاقسي ويجهز أسلحته الهجومية

يسعى مدرب المولودية، كمال مواسة، لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات، وتأكيد النتائج التي حققها الفريق سابقا وحصده 5 نقاط كاملة، فضلا عن تكرار سيناريو المواجهة الأولى للعميد في هذا الدور بملعب 5 جويلية، أين أطاح بالصفاقسي التونسي أداء ونتيجة، وتمكن اللاعبون من تسيير اللقاء بذكاء ما جعلهم يلقون الإشادة، كما قام مواسة خلال الحصص التدريبية الأخيرة بتجهيز كامل أسلحته للمواجهة، أين عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها زملاء القائد حشود سابقا.

من جهة أخرى، أجرى الفريق آخر حصة تدريبية له سهرة أمس بمركز سيدي موسى، الذي تربص فيه مؤخرا تحضيرا لمباراة اليوم، وهي الحصة التي وضع من خلالها مواسة آخر الرتوشات على التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه، إضافة للخطة التي سينتهجها والتي ستكون هجومية بالدرجة الأولى، لمباغتة المنافس مبكرا، أين سيقود الثلاثي نقاش، عواج ودرارجة الخط الأمامي.

الشناوة منتظرون بقوة و30 ألف تذكرة مخصصة لهم

ينتظر أن يتنقل أنصار مولودية الجزائر بأعداد غفيرة، سهرة اليوم، إلى ملعب 5 جويلية، من أجل الوقوف إلى جانب الفريق ومساندة لاعبيهم على تحقيق الفوز الذي يقربهم أكثر من ربع نهائي المنافسة، خاصة وأن تأخير اللقاء بساعة كاملة سيسمح لهم بالتنقل بأكثر راحة ومواصلة دعمهم للفريق خلال الأوقات الصعبة وصنع أجواء خيالية في المدرجات مثلما اعتادوا، وتأكيد إنهاء المقاطعة مثلما حدث في اللقاء السابق أمام الصفاقسي.

هذا وقامت إدارة الملعب بطبع 30 ألف تذكرة تم تخصيصها لأنصار المولودية، على أن يتم طرحها على مستوى أكشاك الملعب اليوم.