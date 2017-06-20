ليستر سيتي يريد بودبوز لخلافة محرز

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليستر سيتي يسعى بقوة لضم لاعب مونبوليي الفرنسي من اجل خلافة محرز في الفريق الموسم المقبل بعدما قرر الأخير الرحيل، وفي المقابل قرر بودبوز مغادرة مونبوليي إلى فريق يكون أكثر طموحا، ويطلب الفريق الفرنسي 15 مليون أورو من أجل التخلي عن خدماته، لينضم بذلك ليستر ليستر إلى كل من ليفركوزن الألماني وعدة أندية أخرى أوروبية وضعت بودبوز ضمن اهتماماتها.

ويطمح بودبوز إلى المشاركة في رابطة الأبطال الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يقف في طريق انضمامه إلى ليستر سيتي.