رئيس "الفيفا" أنفانتينو يطلب لقاء زطشي ويهنّئ وفاق سطيف

ونشر الموقع الرسمي ل "الفاف" صباح اليوم الثلاثاء، نص الرسالة التي بعث بها رئيس "الفيفا" إلى خير الدين زطشي لتهنئته بتتويج وفاق سطيف بلقب الدوري لهذا الموسم، و جاء في نص الرسالة: "وفاق سطيف بطل الجزائر لموسم 2016/2017، أود أن أتقدم بالتهاني الحارة إلى الفريق الذي توج بطلا للمرة الثامنة في تاريخه، والرابع له في المواسم الستة الأخيرة.. ويعكس هذا اللقب مثابرة الجميع، ارسل تهاني الى كل النجوم الذي ساهمموا في هذا النجاح: اللاعبين، المدرب، الجهاز التقني والطبي ، المسيرين وحتى أنصار الفريق"، وجاء فيها أيضا: "بإسم كل المنظومة الكروية، أتقدم بشكري إلى وفاق سطيف والى الاتحادية الجزائرية على مساعدتهم لنا في إيصال الرسالة الرياضية لكرة القدم.."، وعبر في المقابل على رغبته في لقاء زطشي في ذات الرسالة وقال:" أنا سأبقى تحت تصرفكم وأتطلع للقائكم في أقرب وقت، أرجو منك سيادة الرئيس ان تتقبل مني تعبيري عن مشاعري القلبية".

وسبق لخير الدين زطشي لقاء الرئيس السويسري أنفانتينو، في شهر ماي المنصرم في العاصمة البحرينية المنامة على هامش مؤتمر "الفيفا"، اين تحادثا في شان الكرة الافريقية وعبر رئيس "الفيفا" عن ثقته الكبيرة في زطشي وهذا لمساعدته على ترقية وتطوير الكرة في القارة السمراء.