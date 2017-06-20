بالفيديو.. باييت يحرج رئيس فرنسا لهذا السبب

ويظهر فيديو بثته حصة "تيلي فوت" على قناة "تي أف 1" الفرنسية الأحد، كيف قام اللاعب ديميتري باييت بإحراج رئيس بلاده ايمانويل ماكرون، أثناء زيارته للمنتخب الفرنسي مباشرة بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية احتضنها ملعب فرنسا الدولي، الثلاثاء الماضي.

وقال باييت لرئيس بلاده أثناء تحيته: "وأخيرا هناك رئيس يشجع الفريق الحقيقي لفرنسا"، وهو ما أخجل كثيرا ماكرون الذي رد على اللاعب السابق لتتونهام الإنجليزي بإبتسامة عريضة، وقصد باييت ب"الفريق الحقيقي لفرنسا" أولمبيك مارسيليا على اعتبار أن الرئيس الفرنسي من عشاق نادي الجنوب الفرنسي وهو الفريق الذي يلعب فيه باييت.

وحصل الرئيس الفرنسي على هدية من نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا تتمثل في قميص الأخير بألوان منتخب "الديكة"، كما قام بتحية كل لاعبي المنتخب والمدرب ديدي ديشان.