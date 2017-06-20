مدرب الزمالك المصري يشيد بإسلام سليماني

وقال مدرب الزمالك المصري خلال الندوة الصحفية التي عقدها في قاعة الندوات التابعة لملعب 5 جويلية مساء الإثنين، والخاصة بمواجهة اتحاد العاصمة برسم الجولة الرابعة من رابطة الأبطال الإفريقية، أنه يريد توجيه تحية اللاعب الجزائري إسلام سليماني في بلده، وكان إيناسيو قد عمل مع سليماني عندما كان مساعدا لمدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي حيث لعب سليماني هناك لثلاثة مواسم قبل الإنضمام إلى ليستر سيتي الإنجليزي، وقال في هذا الشأن: "أود تحية سليماني في بلده، إنه لاعب رائع وكنت توليت تدريبه في سبورتينغ لشبونة، وأقول له واصل تشريف الكرة الجزائرية".