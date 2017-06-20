أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

رئيس ريال مدريد يطلب مليار أورو للتخلي عن رونالدو

نشر يوم 2017/06/20 4539 0 سميرة.ل رئيس ريال مدريد يطلب مليار أورو للتخلي عن رونالدو
يرفض رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التخلي عن خدمات نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو موضحا أنه سيبقى في النادي الملكي، وطلب في المقابل مليون أورو للتخلي عنه.

وقال بيريز الذي أعيد انتخابه لرئاسة ريال مدريد لعهدة خامسة، في تصريح لإذاعة "أوندو سيرو" الإسبانية،  أنه لم يتحدث بعد مع رونالدو منذ بداية أزمته مع النيابة الإسبانية التي اتهمته بالتهرب الضريبي: "لم يقدم لنا أحدا عرضا.. ولا لرونالدو، ولا لأي شخص آخر وسأتحدث معه حول الشائعات وسنرى"، وأضاف: "قيمة كسر عقد رونالدو هي مليار أورو لمن يفكر في التعاقد معه عليه دفع هذا المبلغ".

وأشاد ذات المتحدث بنجم "الملكي" قائلا: "كريستيانو لاعب ملتزم ويتوافق مع إلتزاماته الضريبية، وأنا أعلم أن رونالدو يريد أن يكون دائما نظاميا، ولديه نفس الإلتزامات التي كانت عليه في إنجلترا أين عاش لسنوات دون مشاكل".

وقال أيضا: "رونالدو أقوى بكثير منا جميعا، وأكثر أهمية من كل الموجودين هنا، سأتحدث معه، علاقتنا جيدة، يجب أن يحصل شيئا غريبا جدا حتى يرحل عن الريال".

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا