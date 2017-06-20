نغولو كانتي يصل إلى مكة لأداء مناسك العمرة

وأظهرت صور نشرتها عدة صحف سعودية اليوم، اللاعب الفرنسي لنادي تشيلسي الانجليزي في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة مرتديا لباس الإحرام، مستغلا الايام المتبقية من شهر رمضان المعظم لاداء مناسك العمرة بعد انتهاءه من انشغالاته مع المنتخب الفرنسي الذي لعب مبارتين أمام السويد في تصفيات مونديال روسيا 2018، ومواجهة انجلترا الودية.

لينضم كونتي إلى عدة لاعبين مسلمين قرروا تأدية مناسك العمرة في الشهر الفضيل، على غرار النجم الفرنسي لمانشستر يونايتد بول بوغبا، ورياض محرز وياسين براهيمي وعدلان قديورة، بالإضافة إلى التركي لاعب برشلونة أردا توران.