"الكاف" يؤخر مواجهة اتحاد العاصمة بالزمالك إلى الساعة 11 ليلا

وكشف إتحاد العاصمة على موقعه الرسمي، أن "الكاف" وافق على طلبه المتمثل في تغيير موعد المواجهة التي ستجمعه غدا الأربعاء بالزمالك المصري برسم الجولة الرابعة من رابطة الأبطال الإفريقية وبرمجتها على الساعة 11 ليلا بعدما كانت مقررة في حدود الساعة العاشرة ليلا.

ويأتي طلب ادارة نادي "سوسطارة" بتأخير القاء بساعة، إلى رغبتها في حضور قوي لأنصار الإتحاد لمساندته في المواجهة الصعبة امام الزمالك المصري، من أجل تصدر المجموعة وذلك لن يكون الا بالفوز على الفريق المصري الذي يتواجد حاليا في المرتبة الأولى بفارق نقطة واحدة عن إتحاد العاصمة.